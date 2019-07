© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby d'Italia in programma domani a Nanchino contro l'Inter, ha parlato così della sfida coi nerazzurri e della condizione dei bianconeri: "Juve-Inter non è mai una partita come le altre, ma si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, per la condizione fisica e visto il tasso di umidità. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio ripresa contro il Tottenham. Non mi aspetto molte differenze rispetto alla prima gara. In questo tour ci stiamo allenando poco e stiamo giocando molto, quindi la fase decisiva della preparazione sarà da fine luglio al 10 agosto".