Sarri-Juve, Jorginho: "Si, per i napoletani sarebbe un tradimento"

Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe vissuto dai tifosi del Napoli come un tradimento. A dirlo, dalla sala stampa di Coverciano, non una persona qualsiasi ma Jorginho che ha vissuto con Sarri gli anni a Napoli e col manager campano s'è trasferimento a Londra: "Il popolo napoletano ce l'ha come mister del cuore. Sappiamo com'è il popolo, è molto caloroso, ti dà tutto. Per loro potrebbe essere un tradimento. Sono fatti così. Poi vedremo cosa succederà".

