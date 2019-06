Sarri-Juve, nodo indennizzo al Chelsea. Emerson Palmieri tra i nomi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'apertura su Sarri alla Juventus - che deve essere certificata dal patron del Chelsea Abramovich - e deve essere tradotta in concreto in una sorta di indennizzo che la Juventus dovrà versare agli inglesi.

No al muro contro muro - I vertici del Chelsea sono disposti comunque a non andare al muro contro muro, semmai a mediare e trovare un punto d’incontro. Anziché su un indennizzo cash, si sta infatti ragionando sulla definizione di alcune trattative a latere che possono ugualmente risultare fruttifere per il Chelsea e positive per la Juventus.

Le possibili piste - Tra i nomi in ballo, su tutti, quello di Emerson Palmieri, che dal ritiro dell’Italia ha ammesso (pure lui come Sarri) di non disdegnare l’ipotesi di un ritorno in Serie A. La Juventus lo aveva cercato già in passato, avendolo individuato quale sostituto ideale di Alex Sandro in caso di partenza dell’ex del Porto. Altro nome sul quale si ragiona è quello del giovane Juan Familio Castillo (19 anni).