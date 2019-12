Sarri: "Juve più spettacolare della stagione. Tridente? Era la gara giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria arrivata contro l'Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "La Juve più bella della stagione? Forse la Juve più spettacolare, abbiamo giocato 60 minuti di alto livello, abbiamo creato tanto, abbiamo giocato, abbiamo fatto tutto quello che stiamo provando in allenamento ma potevamo gestire meglio l'ultima mezzora.

Quando ha scelto di schierare il tridente?

"Visto che stavano bene tutti e tre, quando abbiamo studiato l'Udinese ho visto che la pressione non mettevano molta pressione sul portatore di palla e questo mi ha portato a fare questa scelta, ma so benissimo che in altre gare non lo potrò schierare".

Avete vinto senza difficoltà?

"Questo era l'obiettivo della giornata, dopo le gare Champions abbiamo avuto sempre difficoltà, l'obiettivo di oggi era quello di aggredire la gara dall'inizio".

Domani c'è il sorteggio, chi preferirebbe evitare?

"Tra le seconde il Real Madrid per il blasone è la squadra più insidiosa ma stiamo entrando in una fase della Champions dove pensare ad un avversario abbordabile diventa difficile".