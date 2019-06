© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul blitz di Fabio Paratici a Londra. Nel blitz inglese ha sbloccato l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo lunghe trattative, l'accordo c'è: 4 milioni di euro cash o per un giovane, siamo ai dettagli, l'annuncio ufficiale può arrivare già oggi, giusto il tempo di far rescindere il contratto con gli inglesi all'ex allenatore del Napoli.