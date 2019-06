© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Chelsea. Negli ultimi giorni i Blues hanno valutato opzioni alternative a Frank Lampard, per il quale il Derby County ha chiesto 3,5 milioni di euro. I nomi sono quelli di Massimiliano Allegri (che ha detto di no, ndr), Rafa Benitez, Javi Gracia e Ralf Rangnick.