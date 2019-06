© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che dovrebbe essere lo staff di Maurizio Sarri. Quattro o cinque uomini di fiducia in arrivo con l'allenatore con Giovanni Martusciello, ancora legato all'Inter, e Gotti come probabile vice. Siamo ai dettagli: resta soltanto da limare la distanza sui bonus ma l'intesa è oramai pronta per essere ufficializzata.