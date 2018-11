Sarri l'imbattibile: Chelsea unica squadra mai sconfitta tra campionato e Coppe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se qualcuno avesse avuto dubbi su Maurizio Sarri e la bontà del suo lavoro, lo straordinario inizio di stagione del Chelsea li ha fugati praticamente tutti. L'ex tecnico del Napoli è l'unico imbattuto nel Vecchio Continente considerando le squadre che disputano le Coppe: in 17 partite, i londinesi hanno ottenuto 14 vittorie e 3 pareggi. Un impatto straordinario in Premier e un cammino netto in Europa League, con 12 punti in 4 match, 6 gol fatti e 1 subito. Il minimo indispensabile in un girone piuttosto semplice, ma i numeri non mentono e nemmeno la qualità del gioco espresso. In Inghilterra sono già ai piedi dell'allenatore toscano, che ora punta a vincere qualcosa di importante.