Sarri, lo scudetto scaccia le critiche: "L'allenatore della Juve è un bersaglio facile"

Maurizio Sarri festeggia il suo primo Scudetto, il nono di fila per la Juventus, arrivato al termine di una stagione fatta anche di tante critiche nei suoi confronti. “Io penso - spiega in conferenza stampa - che l’allenatore della Juventus sia un bersaglio semplice e continuo. Sai che se prendi questo ruolo e questa responsabilità sarai bersagliato dalle critiche per sconfitte e pareggi. Fa parte del ruolo, io poi questa cosa non lo soffro molto per carattere. Sono concentrato sul campo. Mia moglie a volte mi parla a cena e non le rispondo neanche perché penso alle mie cose”.