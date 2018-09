Sarri: "Napoli, scudetto perso in hotel. Felice dell'arrivo di Ancelotti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tantissimi i temi affrontati da Maurizio Sarri nella lunga intervista a Il Mattino. Come ad esempio la corsa scudetto dello scorso anno: "Mi capita di ripensarci. Sarebbe stato il coronamento di una storia straordinaria, di un sogno mio, della squadra e di tutta la città. Qualcuno ha fatto ironia, ma chi ha fatto sport sa che abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze. Mal di pancia per Inter-Juve? Sì. Perché quello che è successo il giorno dopo è la conseguenza di quella partita". E Ancelotti? Napoli merita di vincere lo Scudetto. Io da tifoso sono contento che sia Carlo a fare l'allenatore perché non solo ha vinto ovunque è stato, ma si è fatto coler sempre bene da tutti. Vuol dire che le qualità umane e professionali sono straordinarie".