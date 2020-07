Sarri nella storia della Juve: 11 gare di fila con almeno 2 gol segnati. Non era mai successo

vedi letture

La Juventus di Maurizio Sarri vola verso lo Scudetto anche e soprattutto grazie ai suoi attaccanti. Come evidenziato da Opta, con la vittoria per 2-1 sulla Lazio, per la prima volta nella sua storia la Vecchia Signora ha segnato almeno due gol in undici partite di fila in Serie A.