Sarri non ci sta: "Juventus-Inter a porte chiuse? Allora deve valere per tutte le altre partite"

Vigilia di Champions League per la Juventus, anche se il pensiero inevitabilmente va anche al campionato. Lione a parte, incombe infatti la sfida scudetto contro l'Inter, una gara che a meno clamorosi colpi di scena si giocherà nonostante l'allarme Coronavirus, ma rigorosamente a porte chiuse. Una soluzione non gradita al tecnico bianconero Maurizio Sarri, almeno ascoltando le sue parole a Sky Sport: "Attendiamo comunicazioni ufficiali. Credo che se sarà porte chiuse, dovrebbe valere per tutta la Serie A. Perché anche in altri stadi sicuramente andranno spettatori che per tutta la settimana lavorano in Lombardia, Piemonte e nelle altre regioni italiane".