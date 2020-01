Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche del momento di Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a parametro zero in estate senza però essere capace, almeno finora, di confermarsi in maglia bianconera: "Rabiot dal punto di vista fisico ora sembra a posto. Ha buoni riscontri sia negli allenamenti che nelle partite fatte ultimamente. Lascia la sensazione di avere un potenziale ancora superiore, ma ha iniziato il percorso".

