Sarri: "Non massacriamoci per ko in Coppa. Spero che la squadra migliori entro 10 giorni"

Come ha reagito la Juventus di Maurizio Sarri al ko in Coppa Italia? A tale domanda ha provato a rispondere direttamente il tecnico bianconero, durante l’intervista a Sky Sport: “Perdere un trofeo è sempre pesante, dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa, non possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina. Pensare subito al prossimo obiettivo, ho chiesto questo ai giocatori. Non possiamo massacrarci su qualcosa che abbiamo perso e non possiamo rigiocare. Siamo in un post preparazione con le difficoltà che ne conseguono. Nell’immaginario queste partite sono importanti e conta solo il risultato, ma noi siamo in post preparazione. Speriamo di migliorare nei prossimi 10 giorni per tornare sui nostri livelli”.

