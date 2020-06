Sarri non può far a meno di Pjanic, anche se è fuori dal futuro della Juventus

Il futuro è già segnato ma Maurizio Sarri, con estrema sincerità, ha ammesso che Miralem Pjanic sarà centrale nel suo progetto. E il messaggio mandato oggi nell'intervista a Sky è chiaro: "è un giocatore straordinario e non si può permettere di averlo 4-5 partite sotto standard come capitato. Lui era d'accordo con me, non ha trovato subito la forza di reagire ma si deve convincere che è un grande giocatore". Lo fa, Sarri, perché sa che nonostante la qualità di Rodrigo Bentancur, le giocate e le idee del bosniaco sono uniche. Nei modi, nei tempi, nei momenti. In un rush finale come questo, le partite si decideranno anche e soprattutto con gli episodi. E serviranno quelli come Pjanic, per definirli. Sarri non può per questo farne a meno, anche se tutti sanno che il domani è già segnato: Barcellona, poi Parigi, l'Inghilterra dove il bosniaco non vorrebbe andare. Quello è da scrivere, ma pure il presente. Dove il tecnico della Juventus vuole la firma di Miralem.