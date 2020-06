Sarri non rinuncia a Pjanic: nuova occasione per il bosniaco, che non può sbagliare

Miralem Pjanic c’è. Le voci di mercato alle spalle, la sfida al Napoli di questa sera nell’immediato futuro: il bosniaco guiderà, ancora una volta, il centrocampo della Juventus nella finale di Coppa Italia (qui le formazioni ufficiali). Al suo fianco, oltre a Matuidi, il successore designato Rodrigo Bentancur.

Sarri non rinuncia al suo regista. Non particolarmente brillante nella semifinale contro il Milan, Pjanic ha incassato in questi giorni le parole del suo allenatore (“l’ho trovato meglio di quando ci eravamo fermati”) e la continua ridda di indiscrezioni su un suo futuro al Barcellona, o comunque lontano da Torino. E la scelta di schierarlo in campo (al netto dello stop forzato di Khedira) dal primo minuto ha un significato particolare: in primis, che in questo momento è e resta il regista titolare della Vecchia Signora.

Ma non può sbagliare. Soprattutto, tornano alla mente le stesse parole di Sarri: Pjanic non può permettersi troppe partite negative di fila. Una va bene, due già diventano un problema. Rialzare la testa, anche se la condizione fisica per ovvi motivi non può essere ancora ottimale, è la missione del numero 5 bianconero. Perché il mercato c’è e ci sarà, con tutte le sue distrazioni. Ma da qui a fine agosto la Juve ha tanto bisogno di lui.