Sarri, più altrove che a Napoli. Cosa lascia il suo triennio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Avventura al capolinea, o quasi. Per Maurizio Sarri, sembrano queste le ultime settimane alla guida del Napoli. La solitudine che l'ha accompagnato nell'ultimo turno di Serie A, quello che ha probabilmente deciso la corsa Scudetto, fa da cartina di tornasole a una distanza siderale con la società. Quella che dovrebbe portare al divorzio nonostante il contratto fino al 2020.

Tanti gli indizi che vanno in questa direzione: l'aver definitivamente congelato il discorso relativo al rinnovo, la decisione del suo procuratore di affiancarsi a un operatore di mercato come Ramadani molto vicino alla Premier e al Chelsea, e i sondaggi con altri club effettuati dalla società partenopea, consapevole che Sarri voglia sfruttare un triennio in crescendo culminato con questa stagione per fare il salto di qualità. Anche dal punto di vista economico.

Gli ultimi tre anni non hanno consegnato trofei, ma hanno sancito un importante salto di qualità dei partenopei dal punto di vista del gioco. Quest'anno, con una rosa e un budget nettamente inferiori, gli azzurri hanno tenuto testa alla Juventus nella corsa Scudetto quasi fino alla fine. Alcuni giocatori hanno enormemente accresciuto il proprio valore e anche chi, come Raul Albiol, sembrava finito nell'ultimo anno della gestione Benitez con Sarri è diventato un punto di forza.

Una squadra valorizzata dall'allenatore campano, che consegna alla società anche l'altra faccia della medaglia, cioè quella di giocatori che si sono legati a doppio filo al futuro di Sarri. E che adesso, se il Napoli cambierà tecnico, potrebbero chiedere la cessione.