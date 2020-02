vedi letture

Sarri polemico per il rigore subito: "Monitor guasto, La Penna non rivede. Perché decide il VAR?"

Maurizio Sarri polemico per l'ennesimo rigore subito dalla sua Juventus in campionato (l'ottavo in assoluto fino ad oggi). Un rigore concesso da La Penna dopo un consulto con il VAR, senza che però l'arbitro di campo abbia potuto rivedere le immagini al monitor guasto: "Mi sembra una grande ingiustizia: se il monitor non funziona, deve essere l'arbitro a decidere. Se fosse successo a parti invertite, sarebbe cascato il mondo. Sono il primo allenatore a subire un rigore dal VAR senza che l'arbitro abbia rivisto. Capisco che il regolamento lo consenta e La Penna me lo ha spiegato, ma non lo condivido".