Sarri: "Questa Juve pensa alla Champions: un vantaggio per gli avversari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "La corsa scudetto? Questa Juventus ha una priorità: la Champions. Alla fine, potrebbe rivelarsi un piccolo vantaggio per la concorrenza. La proposta di Ancelotti di fermare il calcio quando gli insulti diventano troppo pesanti? Penso di essere stato il primo allenatore a contattare l'arbitro per chiedergli di intervenire di fronte a uno stadio che offendeva i napoletani. Concordo con lui al 100%".