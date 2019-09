Sarri: "Qui la Juve non aveva mai segnato, oggi quasi 3 gol"

Fonte: Inviato a Madrid

Una sensazione duplice, tra soddisfazione per quanto visto in campo e amarezza per il pareggio finale. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, esprime le sue emozioni miste. E mette in evidenza un interessante dato statistico: “In trasferta con l'Atletico Madrid non avevano mai segnato, invece oggi quasi tre gol”. In effetti, le due reti segnate dalla Juve sono le prime assolute dei bianconeri al Wanda Metropolitano e in Champions League a Madrid in casa dell’Atletico. I due precedenti in anni recenti, 2014 e 2019, recitano infatti rispettivamente 1-0 e 2-0 per l’Atletico. Per trovare un gol bianconero in casa dell’Atletico Madrid bisogna risalire al 1965, anche se è da evidenziare che in questo lunghissimo lasso di tempo le due squadre non si sono affrontate.