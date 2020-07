Sarri: "Rabiot è un giocatore forte e aveva solo bisogno di un po' di tempo in più per capire"

vedi letture

Maurizio Sarri ha parlato della crescita di Adrien Rabiot nella conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro l'Udinese. Nell'ultima sfida contro la Lazio il centrocampista francese è risultato tra i migliori in campo: "Stiamo parlando di un giocatore forte. Ha un carattere chiuso, ha cambiato squadra e tipo di calcio e ci ha messo un po' di tempo in più per capire, un percorso che abbiamo visto fare a diversi stranieri che sono venuti in Italia. Secondo me sta giocando con un buon livello di personalità, dando sicurezza e personalità", ha detto l'allenatore della Juventus.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri