Sarri riabbraccia D.Costa: trequartista o arma in più. Dove giocherà?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Douglas Costa ha esperienze anche da trequartista". Dopo la vittoria sul Genoa, Maurizio Sarri ha aperto alla possibilità di schierare il brasiliano dietro gli attaccanti, facendo riferimento ai suoi precedenti con lo Shakhtar Donetsk. Dove, effettivamente, il Flash bianconero giocava trequarti, ma nel 4-2-3-1, cioè un contesto tattico molto diverso dal 4-3-1-2 che la Juventus ha iniziato ad adottare, con buoni risultati, da qualche settimana a questa parte.

Dovrà pur giocare. Per due motivi: fino all'infortunio, Douglas era al primissimo posto nel gradimento di Sarri. Addirittura, l'ex Bayern Monaco era uno dei tre nomi citati alla prima conferenza da allenatore della Juventus. Una simile affinità non svanisce per un mese di stop. Poi, perché le alternative offensive dei bianconeri non sono così vaste: prova ne sia che in panchina a Lecce vi erano Han e Olivieri. Difficile fare a meno del numero 11.

Trequartista o spacca-partite? Forse la seconda. Dietro ai due attaccanti, al di là dell'esperienza, Bernardeschi e Ramsey possono dare più garanzie rispetto a DC11. Che potrebbe essere reinventato come seconda punta (privandolo però delle praterie in cui è abituato a galoppare). Oppure c'è una terza via: quella dell'arma in più. Il giocatore che parte dalla panchina e spacca una partita bloccata. O la sorpresa da schierare per scompaginare sin dall'inizio i piani tattici degli avversari. Tutte soluzioni di ripiego, perché il ritorno al 4-3-3 è l'unica via per esaltare il talento di Douglas Costa. Ma non è una strada che in questo momento Sarri pare intenzionato a percorrere. A Sarri l'arduo compito di risolvere il rebus: molti allenatori, ne siamo sicuri, gli invideranno quet'incombenza.