Sarri, risoluzione con la Juve non scontata: trattativa in corso fra le parti

16 giugno 2019-8 agosto 2020: l’avventura di Maurizio Sarri in quel di Torino sulla panchina della Juventus è durata poco più di un anno. Anno che per tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato il mondo intero e, per forza di cose, anche il calcio è sembrato molto più lungo di quello che realmente è stato. Diverse le complicazioni sorte col passare del tempo tra i ranghi bianconeri: dai rapporti complicati e mai realmente resi stabili con la squadra e la difficoltà nel convincere fino in fondo i suoi giocatori della bontà delle sue idee di gioco fino a un mercato che non avvalorava le sue tesi ma anche la poca convinzione dell’ex Chelsea nel fare richieste ben precise su profili utili. Insomma, un feeling mai realmente scattato con tutto l'ambiente juventino nonostante i buoni propositi dell'avvio. La stagione però, nonostante tutto, ha portato in dote il nono scudetto consecutivo per Madama e il primo per Maurizio Sarri: traguardi tutt'altro che banali che meritano il giusto riconoscimento per tutte le parti in causa.

CAPITOLO RISOLUZIONE, TRATTATIVA IN CORSO - Il tecnico ha firmato nell’estate del 2019 un contratto triennale con la Juventus a circa 6 milioni di euro a stagione. Accordo che presenta una clausola che permette alla Vecchia Signora di risolvere con un anno di anticipo l’intesa pattuita con il pagamento di una penale di 2,5 milioni di euro destinata all’ex blue. Quando la Juve lo scorso agosto ha deciso di voler interrompere il rapporto lavorativo con Sarri ha presentato all’allenatore una prima offerta di risoluzione contrattuale: proposta rifiutata e non ritenuta soddisfacente dal tecnico. La trattativa tra le due parti va avanti da settimane ma non appare così certa la possibilità che Maurizio Sarri possa decidere di svincolarsi dal contratto e rinunciare quindi agli 8,5 milioni netti (un anno più clausola) pattuiti più di un anno fa. Ça va sans dire, per il bilancio del club della Continassa risparmiare una parte di questa cifra sarebbe un toccasana. Quello che potrebbe far saltare il banco, e che ancora non si è presentato, è l’interesse di un’altra società. Allora in quel caso sì che, con un progetto per lui affascinante, quasi certamente nella nostra Serie A, Sarri rifletterebbe sulla convenienza di liberarsi dall’accordo in bianconero e mettersi a disposizione del nuovo club. Magari proprio quella Fiorentina che, e questo non è un segreto, gli provoca ricordi e sensazioni dolcissime e con cui ha un legame sentimentale speciale.