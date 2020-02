vedi letture

Sarri risponde a Klopp: "Parla in questo modo perché non segue la Serie A"

"Lui il calcio italiano non lo segue, per questo non conosce il motivo per il quale non ci troviamo a +10 sulla seconda". A parlare è Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha risposto così all'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che questa mattina, in una intervista al tabloid The Guardian, s'è detto sorpreso di non vedere la Juventus dominare la Serie A. "Comunque - prosegue Sarri -, non mi sembra male nemmeno la rosa del Liverpool. Jurgen è una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto e si sta togliendo di dosso i panni della favorita".

