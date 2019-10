Sarri rivela: "Mandzukic non è rientrato in gruppo dopo il mancato addio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic continua ad allenarsi a parte, nonostante la trattativa per il suo trasferimento in Qatar sia definitivamente sfumata ormai da diverse settimane. A svelarlo, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Mandzukic non si sta allenando con noi per un accordo con la società. Se poi l'accordo cambia io sono pronto a tutto".

