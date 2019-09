© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa prima della sfida contro la SPAL ha parlato dell'emergenza terzini (praticamente nessuno a disposizione) e negando un possibile cambio di modulo per la retroguardia. "Ho visto che Cherubini (vice ds della Juventus, ndr) era sinistro, penso di provare anche lui oggi. La difesa a tre per me è difficilmente proponibile se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita, perché per come difendiamo noi il rischio di finire a 5 bassi è troppo alta. Poi la difesa a tre non mi toglie una fascia, qualcuno in fascia ci deve giocare. Un po' di fatica a raccogliere esterni difensivi e offensivi ce l'abbiamo. Ieri abbiamo provato una soluzione, oggi ne proveremo un'altra, poi sceglieremo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri.