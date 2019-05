Sarri: "Sensazioni forti dopo l'Eintracht. A Napoli emozioni possenti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, intervistato dal Corriere dello Sport, ritorna sulle emozioni di Chelsea-Eintracht, terminata con la vittoria dei blues ai rigori: "Adesso non so ancora cosa sia la felicità, non posso dirvelo ancora, semmai dovessimo riuscire a farcela potrei assaporarla e dunque mi confesserei. Però è chiaro che questo successo mi ha lasciato dentro sensazioni forti. Le emozioni di Napoli, ad esempio erano possenti, anche perché diverse, per tanti motivi, e sono rimaste, perché quello era un coinvolgimento esistenziale".