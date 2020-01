Sarri: "Senza Higuain dobbiamo attaccare spazi. Rabiot può migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain potrebbe partire dalla panchina in Roma-Juventus, domani sera all'Olimpico. Anche se i bianconeri segnano di più quando il Pipita è in campo. In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha affrontato l'argomento: "Dipende dalle caratteristiche dei nostri giocatori, quando giochiamo con Dybala e Cristiano quest'ultimo parte decentrato e Dybala viene molto lontano dall'area di rigore per giocare la palla. Così rischiamo di essere assenti per vie centrali, penso che debbano diventare gli altri giocatori più bravi ad attaccare questo spazio. È chiaro che Higuain ci risolve per caratteristiche quel tipo di situazioni. Il nostro potenziale offensivo è elevatissimo, possiamo imparare a migliorarlo".

Ramsey può farlo, chi altri ha questi tempi di inserimento?

"Certo, ma più o meno tutti i giocatori che giocano dietro le punte nella Juve possono fare questo tipo di lavoro. Poi ci sono quelli che sanno farlo meglio e quelli che hanno qualche difficoltà in più. Per esempio Khedira per le sue caratteristiche ha questa predisposizione ad attaccare l'area, è il migliore in questo. Gli altri devono adattarsi un po' di più. Anche Rabiot potrebbe farlo bene, ma credo debba migliorare molto sotto questo profilo".