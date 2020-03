Sarri si gioca la Juve: marzo decisivo, ma il feeling con la squadra è ai minimi storici

Maurizio Sarri si gioca la Juventus. Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, i bianconeri da adesso in poi saranno chiamati a cancellare immediatamente lo scivolone in Champions contro l'Olympique Lione e tornare subito a vincere, tanto in campionato quanto nelle coppe.

Marzo decisivo - Il mese appena iniziato, ricorda il quotidiano romano, sarà fondamentale. Ancora niente è compromesso, ma il feeling tra l'allenatore e i giocatori è ai minimi storici. Urge trovare una soluzione, serrare le fila per inseguire tutti insieme gli obiettivi. Perché uscire dall'Europa sarebbe un fallimento imperdonabile e metterebbe davvero a rischio la panchina di Sarri, l'esteta del calcio scelto in estate proprio per fare un salto di qualità a livello di gioco in tutto il mondo.