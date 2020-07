Sarri si lamenta: "Nove infortunati, vediamo chi recupera. Gol subiti possono preoccupare"

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa per 2-0 contro il Cagliari. "Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, a livello di motivazione e determinazione è una partita atipica. Va presa per quello che è, poi se si parla di altri momenti è chiaro che dobbiamo essere una squadra più solida. Il problema è anche della Lega, siamo l'unica squadra d'Europa che gioca in 12 giorni. Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l'under23 per recuperare tutto".

Stasera la manovra è stata lenta, il Lione si chiuderà e vi aspetterà, quanto ti soddisfa la squadra? Higuain era vicino a Ronaldo.

"Il palleggio, come mentalità, ci sta venendo abbastanza bene. Non tanto nella velocità e nella circolazione della palla. Palleggiando a basso ritmo - e parlo della palla e non delle gambe - è facilitante per le difese avversarie. Solitamente in casa non abbiamo sofferto più di tanto, il modo per sbloccare la situazione lo abbiamo sempre trovato. Per far circolare la palla più velocemente serve brillantezza fisica che non abbiamo".

È possibile vedere Cristiano e Higuain in posizione diverse?

"Ronaldo è istintivo, non è codificato, è anche la sua forza. È l'altro attaccante che si deve adattare ai movimenti di Cristiano, in alcune situazioni lo abbiamo fatto bene, perché siamo arrivati a calciare spesso. Forse ci mancava un po' di cattiveria, cosa che avevano gli avversari. Forse non eravamo al top questa sera".

Tutti forzano per cercare Ronaldo, anche sbagliando. Vi leva qualche giocata semplice?

"Però penso che sia inevitabile questo, è un condizionamento psicologico che viene fuori, il giocatore più rappresentativo, più forte, che ti risolve le situazioni viene cercato con insistenza eccessiva".

Da un punto di vista morale, come era? Più arrabbiato o motivato?

"Parlandoci ieri era molto motivato, voleva giocare, si sentiva bene. Quindi è una scelta che abbiamo preso insieme, lui si rende benissimo conto del suo fisico, si sentiva voglioso di giocare".

Quanti dubbi ha per la partita con il Lione? Rabiot è mancato molto, Dybala è in dubbio.

"Oggi abbiamo lasciato a casa nove infortunati, in questo momento ho un po' di dubbi. Facciamoci venire i dubbi in base a quelli che recuperiamo".