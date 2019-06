Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha spiegato anche le motivazioni del suo ritorno in Serie A: "In Premier, al Chelsea, è stato bellissimo, ma poi ho sentito l'esigenza di tornare l'Italia e la Juventus mi ha dato questa opportunità, il club più importante d'Italia. Credo di aver rispettato tutti e nell'ultima parte dovevo rispettare anche me stesso. La sensazione quando mi ha contattato la Juventus è stata forte, mai vista una società così determinata nel prendere un allenatore".

