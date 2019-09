Sarri si riprende la Juve. Contro la Fiorentina sarà in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato a Napoli ma cresciuto in Toscana. Maurizio Sarri è questo per sua stessa ammissione. Non è un caso, dunque, che il suo esordio in gare ufficiali sulla panchina della Juventus sia a Firenze, contro la Fiorentina. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico ex Chelsea, dopo i problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo verde nelle prime due giornate di campionato contro Parma e Napoli, dovrebbe ottenere l'abilitazione per esserci sabato pomeriggio al Franchi. Di conseguenza sarebbe certa anche la sua presenza al Wanda Metropolitano di Madrid per l'esordio in Champions contro l'Atletico.