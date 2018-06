Sarri si sente già libero ma non vuole scontri col Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri ha perso l'opportunità di allenare il Chelsea ma le porte di Londra potrebbero comunque aprirsi grazie al Tottenham. Se Pochettino dovesse andare al Real Madrid infatti, l'ex tecnico azzurro sarebbe in pole per la panchina degli Spurs. L'allenatore si sente già libero dal Napoli, conscio che qualsiasi vertenza UEFA gli darebbe ragione, e vuole i 500mila euro previsti dal contratto in caso di licenziamento. Però vuole evitare il braccio di ferro con De Laurentiis e quindi, per muoversi con decisione per trovare una nuova squadra, aspetterà di definire la separazione direttamente con il club partenopeo. A riportarlo è Il Mattino.