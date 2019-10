Sarri: "Spero di riavere Douglas Costa a disposizione in 2-3 giorni"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Lokomotiv Mosca, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato anche dell'infortunato Douglas Costa: "Non lo so, in questo momento è ancora sotto il controllo dello staff medico. So che gli ultimi controlli erano buoni e confortanti. La guarigione clinica sembra in fase d'arrivo, resta da capire quando sarà pronto per giocare una partita. Spero nei prossimi 2-3 giorni di riaverlo a disposizione".

Rileggi qui la conferenza stampa integrale di TMW !