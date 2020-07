Sarri su Arthur-Barça: "Non penso niente, sparerei un commento a caso e preferisco di no"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della querelle Arthur-Barcellona, preferendo però una risposta diplomatica. "Su Arthur non penso niente, non so i rapporti con il Barcellona, non so cosa si sono detti. Ti sparerei un commento a caso e preferisco non farlo".

