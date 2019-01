Sarri su Barella: "Con Fabregas via ci serve un sostituto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Fabregas oramai ad un passo dal vestire la maglia del Monaco, per il Chelsea emerge la necessità di reperire sul mercato un nuovo centrocampista. Le attenzioni dei Blues si sono dirette su Nicolò Barella del Cagliari. Sul talento dei sardi e della Nazionale di Roberto Mancini si è espresso nelle ultime ore anche il tecnico dei londinesi Maurizio Sarri. "Barella? Non voglio parlare di calciatori di altri club - riporta SkySports UK -. Dico solo che con Fabregas che potrebbe andare via ci serve un altro giocatore a centrocampo, visto anche che non sappiamo quanto dovrà rimanere fermo ai box Loftus-Cheek".

Su Fabregas, infine, Sarri ha detto: "Non so quale sia la decisione del club, ma a mio modo di vedere dovrebbe andare via. Al Chelsea c'è una regola che vuole solo rinnovi annuali per i calciatori over 30 e lui ha ricevuta una proposta biennale. Per questo penso sia giusto l'addio, non voglio che Cesc sia scontento".