Sarri su Chiellini: "E' uno dei grandi rimpianti della stagione, è stato poco evidenziato"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, presenta la gara contro il Sassuolo in conferenza stampa. "Giorgio Chiellini è uno grandi rimpianti della stagione, ed è stato poco evidenziato. Quando era in ripresa si è dovuto fermare per il lockdown, adesso lo vedo in miglioramento, non ha i novanta minuti ma sta crescendo".

Su Demiral "Sta bene, non l'ho visto in grandissima difficoltà. Diamogli un po' di giorni per allenarsi e tornare un minimo in condizione, la sensazione è che sia guarito ma c'è da renderlo efficiente dal punto di vista della prestazione".