Sarri su De Ligt: "Si sta abituando al modo di giocare in Italia"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato anche della crescita di De Ligt e dell'importanza di avere a disposizione un maestro come Barzagli, ex difensore bianconero che da qualche settimana è nello staff tecnico bianconero: "Barzagli è una risorsa. Dal punto di vista individuale può trasmettere tanto. Giocando ogni tre giorni non si può lavorare tanto sul campo, ma possono pastare anche quindici minuti di un video per migliorare alcuni aspetti. In ogni caso il ragazzo si sta abituando anche al modo di giocare in Italia".

