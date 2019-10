Sarri su Dybala: "Prestazioni di alto livello, a prescindere dai gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche di Paulo Dybala. "Se parliamo di esplosione per la doppietta, parliamo di esplosione. Però ha sempre fatto bene come prestazioni ma adesso è in grado di darci prestazioni di alto livello. Può segnare o no, ma che la prestazione fosse di alto livello non avevo dubbi".