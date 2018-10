Sarri su Higuain: "Fosse rimasto un anno in più avremmo potuto vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo rapporto con Gonzalo Higuain: "Mi manca moltissimo. Mi manca perché lui farà gol fino a quando vivrà. È un animale da gol, una macchina infernale. Qualsiasi cosa affermi su Higuaín, vengo equivocato. Ma una cosa la posso dire: Gonzalo è andato via da Napoli presto. Se fosse rimasto anche la stagione successiva penso che… ci sarebbero state le condizioni per vincere. Era entrato in meccanismi fantastici, ci capivamo io e lui e c’era un feeling incredibile coi compagni. Il rimpianto magari resterà".