Sarri su Ronaldo: "Sarei contento di vederlo pronto per martedì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Io sarei contento che Cristiano fosse pronto per martedì. Il giocatore aveva questa esigenza di risolvere questo piccolo acciacco che lo stava condizionando in partita e nel potersi allenare con continuità. Dosarlo da qui alla fine? Questo penso che dipenderà molto dalle sensazioni che avrà il ragazzo in futuro. In questo momento lui ha fatto la scelta giusta: tentare di trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio e vedere se finalmente potevamo risolvere questo piccolo acciacco che lo stava condizionando soprattutto mentalmente".