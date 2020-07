Sarri sulle difficoltà della sua Juve: "Giochiamo in un'anomalia, credo sia difficile per tutti"

Milan, Atalanta e Sassuolo, tre squadre con cui la Juventus ha fatto molta fatica. Questa la spiegazione di Maurizio Sarri, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di un'altra gara tosta, come quella contro la Lazio: "Abbiamo incontrato tre squadre in grandi condizione, i risultati lo dimostrano. Poi c'è il momento in cui stiamo giocando, in cui tutte le squadre fanno fatica ad avere il pallino del gioco per 90 minuti. Stiamo assistendo a partite strane che girano in maniera incomprensibile, se ne stanno vedendo tante. Due giorni fa stavo vedendo la Serie B e c’erano due partite che a 25 minuti dalla fine erano 2-0 e poi sono finite 2-4. È una difficoltà per tutti, giochiamo in un’anomalia. In più abbiamo trovato squadre con un livello di organizzazione altissimo. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo credo sia difficile per tutti”.