© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, risponde così in conferenza stampa alle parole di Emre Can. "Alla mia età non posso non tenere conto dell'aspetto emozionale, serve dare al giocatore la chance di buttare fuori, lasciarlo decantare e riaffrontarlo quando la situazione è serena. Ho l'età giusta per capire certi tipi di reazioni".