Sarri tergiversa sul futuro: "Ora m'interessa poco, poi mi confronterò"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Finale di rabbia per Lorenzo Insigne, attaccante di casa Napoli, che ha discusso coi tifosi che lo avevano beccato, rispondendo dopo l'assist a Milik. "I calciatori devono rispettare le critiche e il pubblico gli sfoghi dei giocatori -spiega a fine gara Sarri che poi parla anche del suo futuro. Ora m'interessa poco, non sarà una settimana decisiva. Sono concentrato sul campionato, poi dovrà confrontarmi con il Presidente. Magari è lui a non volermi più", riporta Il Corriere dello Sport oggi in edicola.