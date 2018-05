Sarri: "Titolo perso in hotel a Firenze". Poi la stoccata a De Laurentiis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il titolo l'abbiamo perso in hotel a Firenze". In una frase, la resa di Maurizio Sarri e del Napoli. Dopo il pari contro il Torino, è addio ai sogni Scudetto, ricorda oggi La Stampa in edicola. Intanto, l'allenatore dice che "il ciclo è finito se il club non tratterrà 6-7 giocatori". Lo stadio ieri era tutto per lui ma ancora Sarri non sa se quella contro il Crotone, fra due settimane, sarà la sua ultima recita napoletana. "Nella mia testa ci sono queste due partite -ha spiegato-, poi avremo undici giorni prima della scadenza della clausola rescissoria nel mio contratto per tirare le somme, io e la proprietà".