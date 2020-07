Sarri torna in tendenza sui social. Diluvio di critiche per l'allenatore dopo il ko

vedi letture

#Sarri torna in tendenza su Twitter subito dopo il ko di Udine e il match point Scudetto perso alla Dacia Arena per 2-1 questa sera. Tante le reazioni da parte dei tifosi bianconeri, tantissime le critiche per l'allenatore della Juventus e per la sua festa Scudetto rimandata.