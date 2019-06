Sarri verso la Juventus: "Anno pesante. Il richiamo dell'Italia è forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Vanity Fair' nel giorno del suo ritorno in Italia. Il manager del Chelsea, in trattativa con la Juventus, s'è così espresso sulla possibilità di rientrare in Serie A un anno dopo il suo trasferimento: "Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a dirlo (…) È roba faticosa, la panchina. Quando torno a casa in Toscana mi sento un estraneo. Negli ultimi anni ci avrò dormito trenta notti".