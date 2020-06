Sartori dichiara incedibili Gomez, Ilicic e Zapata. "Staranno a Bergamo per un po' di tempo"

Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica dell'Atalanta, ha escluso cessioni eccellenti nel prossimo futuro, con i tre attaccanti che rimarranno in nerazzurro anche per le prossime stagioni. "È vero che noi abbiamo venduto tanto, però non vorrei che passasse inosservato che abbiamo investito tanto. Zapata è costato 24 milioni, vuol dire tanto. Però non è vero che se arriva l'offerta giusta, vendiamo. Il principio è cedere un pezzo o due della squadra, ma vendere per diventare più forti. I tre tenori credo che staranno a Bergamo per un po' di tempo, è una convinzione ma anche una speranza. Credo che sia anche quella della proprietà".