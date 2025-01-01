Ricerca
17:11Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
16:53Spalletti: "Zhegrova aveva avuto tre giorni di febbre alta, contro il Pisa ha fatto anche troppo"
16:45Allegri a pranzo con Agnelli: "Cazzeggeremo. Se avessimo preso gol, lui mi avrebbe rotto le scatole"
16:34Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"
16:30Milan, Tomori riflette: "Nelle ultime gare presi troppi gol, clean sheet col Verona importante"
16:23Gasperini su Pisilli: "Per lui sarebbe meglio giocare di più, ma oggi abbiamo 3 centrocampisti"
16:12Il talento dell’AZ Alkmaar che fa impazzire l’Europa: futuro al Real o in Premier per Kees Smit?
16:00Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. D...
15:34La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietr...
15:04Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
