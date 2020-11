Sassuolo, 500 presenza in maglia neroverde e il rinnovo: ecco i sogni di capitan Magnanelli

Francesco Magnanelli è da ormai 15 anni parte del Sassuolo e ormai è vicinissimo a raggiungere il record di 500 presenze in maglia neroverde (è fermo a 498). Presto incontrerà la famiglia Squinzi in compagni adell'ad Carnevali per parlare del rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2021. A 36 anni la sua intenzione non è certo quella di smettere e in concerto col club prenderà la decisione migliore in vista del futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.